В Ростове до 30 июля ограничат проезд на проспекте Ленина

Также продлили ограничение на улице Тульской Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове с 29 декабря до 30 июля 2022 года ограничат движение транспорта на одном из участков проспекта Ленина. Информацию об этом опубликовали на сайте городской администрации.

Специальные знаки и блоки должны выставить в районе дома № 46/2. К такому решению пришли из-за капитального строительства в переулке Ашхабадском и по северной стороне Ленина.

Также департамент автодорог до 25 декабря продлил ограничение проезда на улице Тульской.

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