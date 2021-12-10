Акт о вводе в эксплуатацию донского инфекционного центра подписали в Ростове

По стандартам, на возведение такого медучреждения требуется около 3 лет. Фото: страница в Instagram Алексея Логвиненко

В Ростове подписали акт о вводе в эксплуатацию нового донского инфекционного центра. Об этом сегодня, 10 декабря, в Instagram сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- 9 лечебных корпусов, лаборатория, инфраструктурные и административные здания. Больницу построили с нуля. Это уникальный специализированный центр. По стандартам, на возведение медучреждения такого масштаба требуется около 3 лет, и только благодаря личному контролю губернатора объект сдали в сжатые сроки, - подчеркнул Алексей Логвиненко.

Глава администрации также отметил, что в инфекционном центре создали все условия для лечения особо опасных вирусов.

- Система боксов позволит изолировать больного, заражённого особо опасной инфекцией, полностью исключая его контакт с другими пациентами. Имеется хирургический блок, где люди смогут получать экстренную помощь. Безопасность сотрудников организуют на высоком уровне, - рассказал Алексей Логвиненко.

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