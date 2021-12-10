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Общество10 декабря 2021 12:37

В городах и районах Ростовской области открыли елочные базары

В этом году жители Дона предпочитают покупать деревья в горшках, а также искусственные ели
Ангелина СКИБА
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На площадках предлагают ели, сосны и пихты. Фото: сайт правительства РО

На площадках предлагают ели, сосны и пихты. Фото: сайт правительства РО

В городах и районах Ростовской области уже открыли елочные базары. Всего этом декабре их будет 373. Это на 11% больше, чем в 2020 году, сообщает сайт донского правительства.

На площадках можно найти ели, сосны, пихты. Большинство - деревья, которые вырастили в Тарасовском, Кашарском и Миллеровском районах. Есть и зарубежные зеленые красавицы, их доставили из Дании, Нидерландов, Польши, Эстонии и Канады.

Также в регионе сейчас появился новый тренд на искусственные ели. Многим нравится, что они не осыпаются и долгое время радуют взор. Среди новинок в том числе предлагают деревья в горшке.

- Люди выбирают хвойные деревья в горшке с корневой системой. Их не выбрасывают, а высаживают после праздников, - рассказала замдиректора департамента потребрынка Татьяна Савицкая.

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