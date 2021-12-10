Восемь студентов ДГТУ вошли в тридцатку лучших волонтеров Ростовской области

Фото: ДГТУ

В Донском государственном техническом университете состоялось награждение победителей проекта «Волонтерское ремесло», направленного на повышение профессионализма участников волонтерского сообщества.

В конкурсе участвовали больше тысячи волонтеров со всей Ростовской области. 400 из них учатся в ДГТУ. В конкурсе было 10 направленияй-номинаций: «Аккредитация», «Протокол», «Распределение людских потоков и помощь в зрительном зале», «Взаимодействие со средствами массовой информации», «Мастер технологий», «Управление волонтерами», «Встреча и приветствие», «Лучший волонтер-универсал», «Лучший волонтер функции «информирование»», «Координация движения потоков людей». Всего было проведено более 90 мероприятий, по итогам которых экспертное жюри выбрало добровольцев, справившихся с задачей лучше остальных. В результате в топ-30 победителей вошли 8 студентов ДГТУ, в десятку лучших волонтеров области – 1 студент вуза. Как сообщил ректор ДГТУ Бесарион Месхи, волонтерство – важная составляющая жизни социума и вуза.

- Добровольцев-студентов с каждым годом становится все больше, а это значит, что молодое поколение готово безвозмездно помогать обществу, – подчеркнул ректор ДГТУ– Такие проекты позволяют повышать компетенции волонтеров, улучшать их знания, организационные способности и навыки коммуникации.