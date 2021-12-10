В Калмыкии сотрудника местной колонии осудят за превышение полномочий

В Калмыкии осудят сотрудника колонии за превышение полномочия Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Республике Калмыкия сотрудника местной колонии заподозрили в нападении на одного из заключенных. В отношении него возбуждены уголовные дела по статье 286 "Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и угрозой его применения". Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета региона.

Следователи выяснили, что 18 сентября, будучи при исполнении обязанностей, он бросился с кулаками на одного из заключенных и нанес ему телесные повреждения. Стоит отметить, что потерпевший не оказывал сопротивления. А 21 сентября он заставил своих подчиненных дать ложные показания и сообщить на допросе о его невиновности.

Именно эти показания повлияли на решение Яшкульского межрайонного следственного отдела об отказе в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия в его действиях состава преступления.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - говорится в тексте сообщения.

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В настоящее время ему избирается мера пресечения.