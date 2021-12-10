Дополнительные поезда отправятся из Ростова на Имеретинский курорт и в Кисловодск

Из Ростова поедут дополнительные поезда в новогодние праздники Фото: Михаил ФРОЛОВ

Из Ростова-на-Дону на время новогодних праздников запустят два дополнительных поезда. Они будут ходить на Имеретинский Курорт и в Кисловодск. Об этом сообщили в пресс-службе СКЖД.

Такие меры были были приняты для удовлетворения спроса пассажиров. Стоит отметить, что билеты уже почти раскуплены. В связи с этим СКЖД рассматривает идею добавления к этим поездам вагонов.

Поезда будут ходить с 24 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. Самыми пиковыми стали предновогодние дни - 29 и 30 декабря и рождественские выходные - 8 и 9 января.

Также в указанные дни будут отправляться поезда для организованных групп детей.

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Дополнительные поезда поедут из Ростова-на-Дону на курорты в новогодние праздники.

Перевозчики ожидают повышение спроса на билеты.