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Общество10 декабря 2021 16:23

Дополнительные поезда отправятся из Ростова на Имеретинский курорт и в Кисловодск

Они будут ходить с 24 декабря по 9 января
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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Из Ростова поедут дополнительные поезда в новогодние праздники

Из Ростова поедут дополнительные поезда в новогодние праздники

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Из Ростова-на-Дону на время новогодних праздников запустят два дополнительных поезда. Они будут ходить на Имеретинский Курорт и в Кисловодск. Об этом сообщили в пресс-службе СКЖД.

Такие меры были были приняты для удовлетворения спроса пассажиров. Стоит отметить, что билеты уже почти раскуплены. В связи с этим СКЖД рассматривает идею добавления к этим поездам вагонов.

Поезда будут ходить с 24 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. Самыми пиковыми стали предновогодние дни - 29 и 30 декабря и рождественские выходные - 8 и 9 января.

Также в указанные дни будут отправляться поезда для организованных групп детей.

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Дополнительные поезда поедут из Ростова-на-Дону на курорты в новогодние праздники.

Перевозчики ожидают повышение спроса на билеты.