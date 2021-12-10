В октябре от коронавируса дончан скончалось больше, чем за весь 2020 год

В Ростовской области в октябре от ковида скончались 2 290 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

В донском регионе в октябре от новой коронавирусной инфекции скончались 2 290 человек. Об этом говорится в опубликованной Росстатом статистике.

Стоит отметить, что такое количество человек ни в один из месяцев от опасного вируса еще не умирало. Кроме того, даже за весь 2020 год инфекция унесла жизни лишь 2 086 человек. А в сравнении с сентябрем, количество летальных исходов возросло на 500 случаев.

Но важно сказать и то, что Ростовская область вышла наконец из пятёрки регионов с самой высокой смертностью от коронавируса. Теперь перед донским краем стоят Москва, Свердловская область, Татарстан, а также Оренбургская, Челябинская и Самарская области.

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