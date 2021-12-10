В Ростове пройдет проверка системы оповещения

В Ростове пройдет тренировка систем оповещения Фото: Михаил ФРОЛОВ

В донской столице пройдет тренировка систем оповещения населения. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Сирены завоют по городу 16 декабря в 11:20 по московскому времени. Заработает не только электросирена, но и пойдет передача речевой информации по радио и телевидению.

Транслироваться обращение к жителям будет на двух местных телеканалах, а также на различных радиостанциях.

- Будьте всегда внимательны к сигналам и сообщениям, передаваемым по системе централизованного оповещения населения. Умелые и оперативные действия - гарантия Вашей безопасности, - напомнили в мэрии.

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Проверка систем оповещения пройдет с 11:20 до 11:50.