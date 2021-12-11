Ростовский перинатальный центр закупит уборочный инвентарь на 750 тысяч рублей

Перинатальный центр закупит уборочный инвентарь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В донской столице перинатальный центр закупит уборочный инвентарь. На эти нужды планируется потратить более 750 тысяч рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен самим медицинским учреждением. Все желающие могут подать заявку на участие до 20 декабря. Затем конкурсная комиссия определит победителя, который должен будет поставить салфетки, ручки для швабр и различные насадки для обработки поверхностей.

Финансирование контракта будет осуществляться за счет внебюджетных средств территориального фонда обязательного медицинского страхования, и средств областного бюджета на 2022 год. Поставку необходимо будет осуществлять в течение двух дней с момента поступления заявки от заказчика.

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