Синоптики передали, какой будет погода в Ростове в субботу, за три недели до Нового года

За три недели до Нового года в Ростове еще осенняя погода. Фото: КАКАСЬЕВА Александра

Пасмурно и ветрено будет в Ростове-на-Дону и области в субботу, 11 декабря. Об этом сообщает Ростовский гидрометцентр.

В Ростове в субботу будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер ожидается северо-восточный и восточный со скоростью 5-10 метров в секунду, а днем порывы достигнут 12-14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 3-5 градусов тепла.

В регионе тоже будет облачно с прояснениями, существенные осадки не ожидаются. В отдельных районах с ночи еще лежит туман. Ветер также северо-восточный и восточный — 5-10 метров в секунду с порывами до 12-14. Температура воздуха днем достигнет 1-4 градусов, а по югу до 7 градусов тепла.

К вечеру синоптики также не передают дождя ни в донской столице, ни по области. Только усилится ветер, порывы которого будут еще более резкими в воскресенье и понедельник.

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В такую погоду нужно быть предельно внимательными и осторожными (подробнее)