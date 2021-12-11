Окончились поиски пропавшей месяц назад 13-летней школьницы из Ростовской области

Почти месяц волонтеры искали пропавшую девочку. Фото: группа "ЛизаАлерт Юг" ВКонтакте

В Ростовской области окончились поиски пропавшей почти месяц назад 13-летней школьницы из Белокалитвинского района. Об этом сообщает поисковый отряд "ЛизаАлерт Юг"

Девочку в последний раз видели дома 13 ноября, с тех пор волонтеры по всему региону искали ее.

Сейчас найденную девочку передали родителям. Теперь поисковики бросили силы на поиски похищенного три дня назад в Санкт-Петербурге четырехлетнего мальчика. У них есть основания полагать, что ребенка можно найти и в нашем регионе.

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