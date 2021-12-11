Полиция проконтролирует порядок на трибунах во время матча «Ростов» - «Урал»

Болельщиков просят прибыть на стадион заранее. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

Общественный порядок во время матча «Ростов» - «Урал» на «Ростов-Арене» обеспечит полиция. Об этом предупредили в пресс-службе донского главка.

В субботу, 11 декабря, в 19.00, на стадионе «Ростов-Арена» начнется матч 19-го тура премьер-лиги Чемпионата России по футболу. Хозяева поля, игроки ФК «Ростов», встречают ФК «Урал» из Екатеринбурга.

В ГУ МВД напомнили, что на трибуны люде пустят после досмотра, а это займет некоторое время.

- Болельщикам необходимо это учесть и прибыть на матч за два часа в целях исключения очередей и своевременного прохода на стадион, - уточнили в пресс-службе. - Болельщики могут оставить на временное хранение крупногабаритные личные вещи в камерах хранения стадиона. Запрещено заносить на территорию стадиона стеклянную и пластиковую тару и пиротехнику.

Также дончанам напомнили, что находиться на стадионе зрителям разрешено только в медицинской маске.

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