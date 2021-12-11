В Ростовской области коронавирусом заболели еще 649 человек

Выздоровели 723 человека Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще 649 случаев заболевания коронавирусом лабораторно подтверждены за последние сутки в Ростовской области на утро 11 декабря. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Количество подтвержденых инфицированных достигло 182713 человек с начала пандемии. Коэффициент распространения составляет 1. Выздоровели за весь период 156759 человек, за последние сутки — 723 человека.

- Новые заболевшие выявлены в 54 из 55 муниципалитетах региона. Большинство — 183 случая — в Ростове, в Таганроге — 38, Шахтах — 34, в Волгодонске — 29, Новочеркасске — 34. Меньше 20 — в восьми территориях: В Аксайском — 18, в Новошахтинске и Неклиновском районе — по 17, в Азовском — 16, Красносулинском — 14, Миллеровском — 13, Батайске — 12, Белокалитвинском районе — 11, в Гукове и Мясниковском районе — по 10. В других — менее 10.

Больше всего заболевших — 39,3% - среди людей от 18 до 45 лет, 31,7% - категория от 46 до 65 лет, 14,2% - от 66 до 79 лет, 5,1% - пожилые люди старше 80 лет и 9,7% - дети.

В ковидных госпиталях лечится 3341 пациент. Из них в тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 33 человека, еще 304 — на масочном кислороде.

За минувшие сутки в регионе скончались 28 человек, болеющих ковидом: это 17 женщин от 48 до 84 лет и 11 мужчин — от 56 до 84 лет. Уточняется, что все имели хронические заболевания.

Всего же с начала пандемии коронавирус унес жизни 9102 дончан.

За сутки проведено 16910 лабораторных тестов, а с начала исследований — 5 миллионов 2810 тестов. Охват ПЦР-тестированием — на 100 тысяч человек — 348,82.

Привиты от коронавируса 1 миллион 896 тысяч 400 человек, за последние сутки 5472 пациента.

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