Жизни 28 человек унес COVID-19 в Ростовской области за сутки

Ушли из жизни 17 женщин и 11 мужчин Фото: Олег УКЛАДОВ

На утро субботы, 11 декабря, в Ростовской области скончались еще 28 человек, болевших коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

- Это 17 женщин, среди которых самой молодой было 48 лет, а старшей — 84, и 11 мужчин — от 56 до 84 лет. Отмечается, что у всех были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем, - уточнили в пресс-службе.

За весь же период пандемии коронавирус унес жизни 9102 человек в регионе.

Напомним, за минувшие сутки в Ростовской области зарегистрировано 649 новых случаев заболевания ковидом, а 723 человека выздоровели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области коронавирусом заболели еще 649 человек

Коэффициент распространения инфекции равняется 1 (подробнее)

В Ростовской области почти 200 человек отстранили от работы из-за отсутствия прививки

Большинство из них после все-таки прошли вакцинацию (подробнее)