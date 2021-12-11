В администрации Ростова объяснили, зачем выкопали и увезли ели через день после посадки

Ростовчане испугались, когда ели через сутки после высадки выкопали и увезли. Фото: группа "Это Ростов, детка! Типичный Ростов-на-Дону" ВКонтакте

В администрации Ростова-на-Дону объяснили загадочный переезд недавно посаженных хвойных деревьев. Сейчас в городских пабликах жители активно обсуждают странный случай: местные жители рассказывают, что на улице 3-й Круговой в Ростове в четверг, 9 декабря, высадили голубые ели, а в пятницу, 10 декабря, их выкопали. Как ответили на запрос «КП — Ростов-на-Дону» в администрации, елки никто не крал.

- На этом участке в Железнодорожном районе города хвойники высадили ошибочно, - пояснили в пресс-службе. - В настоящее время деревья выкопали, чтобы посадить их на ранее согласованном участке.

Напомним, когда в сети появилось фото как на КамАЗе увозят лишь день назад посаженные деревья, пользователи забили тревогу.

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