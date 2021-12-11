Телефонный разговор стоил дончанину 115 тысяч рублей

Когда мужчина понял, что его обманули, пришел в полицию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области житель Морозовского района обратился в местный отдел полиции с заявлением о краже банковского счета. Об этом «КП - Ростов-на-Дону» рассказали в пресс-службе главного управления МВД по Ростовской области.

- Мужчина рассказал, что ему поступил звонок с неизвестного номера. На том конце провода собеседник представился сотрудником одного из банков и сообщил, что со счета мужчины кто-то пытается списать средства, - говорят в ведомстве.

Когда растерявшийся абонент ответил, что никаких операций по карте сейчас не совершает, лжесотрудник банка предложил ему выполнить несколько действий, чтобы обезопасить свой счет от посторонних. Мужчина выполнил все, что ему продиктовали по телефону: сообщил данные своей банковской карты, назвал секретный код из смс-сообщения, и после этого не только не обезопасил счет, но и лишился 115 тысяч, что были на карте. Поняв, что его обманули, он обратился в полицию.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса — кража с банковского счета. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, нарушителя ищут.

Донские полицейские не устают напоминать жителям региона быть бдительными. Сотрудники банка никогда не запросят по телефону данные карты или цифры из секретного СМС. Если с картой проводятся подозрительные действия, банк сам ее блокирует, а разблокировать может только владелец в офисе организации.

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