В Ростовской области арестован главарь подпольной экстремистской ячейки

В организацию привлекли более 60 человек Фото: Олег ЗОЛОТО

В Таганроге полиция совместно с сотрудниками ФСБ ликвидировала подпольную ячейку организации, признанной в России экстремистской и чья деятельность на территории страны запрещена. Об этом сообщает портал 1Rnd.

- Спецоперация прошла 10 декабря. В ячейке состояли 65 человек, ее возглавлял 59-летний житель Таганрога, который уже был до этого судим за экстремизм, - уточняют в издании и со ссылкой на источник в правоохранительных органах указывают, что участники ячейки пользовались новыми тактическими методами по вербовке людей.

Суд решил мужчину арестовать и возбудить в отношении него уголовное дело за организацию деятельности экстремистской организации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области задержали граждан из Средней Азии в майках с экстремистскими надписями

Двух человек ростовские пограничники задержали в международном аэропорту «Платов» (подробнее)