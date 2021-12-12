В Ростове и области 12 декабря усилится ветер и похолодает

На ближайшие два дня прогнозируется усиление ветра Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области, в том числе в донской столице, в воскресенье, 12 декабря, на улице похолодает и усилится ветер. Подробно об этом рассказали синоптики Ростгидрометцентра в своем прогнозе.

Так, 12 декабря, в самом Ростове будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер будет дуть восточный со скоростью 7-12 метров в секунду, а утром и днем даже с порывами до 15-16 метров в секунду. Столбики термометров днем покажут от 2 до 4 градусов тепла, а ночью опустятся до нуля и местами до минус двух градусов.

В районах Ростовской области также ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Ветер также восточный — 7-12 метров в секунду с порывами до 15-18. Ночная температура от района к району разнится — от нуля до пяти градусов мороза, а при прояснении — до всех минус 9. А днем в некоторых территориях тоже будет небольшой мороз — от минус одного до плюс четырех градусов, а по югу области воздух прогреется до плюс 6.

В понедельник, кстати, ветер только усилится. В Ростове его скорость составит 9-14 метров в секунду с порывами уже до 15-20.

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