В Ростовской области в ДТП погиб мужчина, 14-летняя школьница попала в больницу

Авария произошла вечером в субботу

Смертельное ДТП произошло в Ростовской области вечером в субботу, 11 декабря. Авария произошла на 14 километре автодороги «Новочеркасск — Каменоломни». Об этом сообщает отдел пропаганды Управления ГИБДД по региону.

- В 20.50 в полицию поступило сообщение об аварии. 33-летний водитель за рулем «Лады Гранты», по предварительным данным, ехал со стороны Новочеркасска, в какой-то момент оказался на встречной полосе и столкнулся с автомобилем «Ока», который ехал навстречу. За рулем «Оки» был 50-летний мужчина, который в результате ДТП скончался на месте от полученных травм, - рассказали в ГИБДД.

В ГИБДД добавили, что в «Оке» также была 14-летняя пассажирка, которую с травмами доставили в больницу медики. Водитель «Лады Гранты» также был травмирован.

По факту смертельной аварии в ГИБДД проводится проверка, правоохранительные органы установят все обстоятельства произошедшего.

А в донской Госавтоинспекции снова напоминают жителям региона быть предельно внимательными при совершении маневров на дороге и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

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