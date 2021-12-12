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Здоровье12 декабря 2021 8:59

Количество заболевших COVID-19 в Ростовской области выросло на 652

Выздоровело на 104 человека больше
ТИХОНОВА Татьяна
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На двух территориях ковид за сутки не выявили

На двух территориях ковид за сутки не выявили

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области на утро воскресенья, 12 декабря, выявили 652 новых инфицированных коронавирусом, и всего с начала пандемии на Дону зарегистрировано уже 183365 случаев ковида. Об этом сообщает правительство Ростовской области со ссылкой на Роспотребнадзор.

Показатель заболевших на 100 тысяч населения составляет 4363, а коэффициент распространения инфекции равняется единице.

При этом выздоровело за сутки 756 человек — всего 157515 с начала регистрирования инфекции.

- Заболевших выявили в 53 муниципалитетах Дона. Больше всего в Ростове — 185, в Таганроге — 41, в Шахтах — 31, Волгодонске — 28, Новочеркасске — 20, в Аксайском — 19, Неклиновском — 17, в Батайске, Новошахтинске, Азовском и Миллеровском районах — по 15 случаев, в Белокалитвинском и Красносулинском — по 14, в Гукове и Песчанокопском районе — по 11. В остальных — 10 и менее случаев, в двух территориях новых больных не выявили.

Больше всего среди новых заболевших людей от 18 до 45 лет — 32,4%, еще 31,3% - это дончане от 46 до 65 лет, 19,9% - пенсионеры от 66-79 лет, 5,4% - пожилые люди старше 80 лет и 11% - это дети.

Лечение в ковидных госпиталях проходят 3357 пациентов, из них на инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии — 35 человек, а 291 — на масочном кислороде.

За сутки не стало 27 человек, которые болели ковидом. Это 18 женщин от 38 до 93 лет и девять мужчин — от 56 до 72 лет. Все страдали хроническими заболеваниями. Таким образом, с начала пандемии ее жертвами стали 9129 дончан.

В лабораториях за сутки сделано 16549 тестов на ковид. Охват ПЦР-тестированием на 100 тысяч человек — 348,17.

Привились от коронавируса уже 1 миллион 899 тысяч 530 человек.

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