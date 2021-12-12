Коронавирус за сутки унес жизни еще 27 жителей Ростовской области

У всех умерших были и свои хронические заболевания Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области на утро воскресенья, 12 декабря, умерли 27 человек, болевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщают в правительстве региона со ссылкой на Роспотребнадзор.

- Это 18 женщин, 38, 44, 60, 62, 65, 66, 70 лет, три по 73 года, 75, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 93 лет, и девять мужчин — 56 лет, двое по 65 лет, трое по 67 лет, 69, 70, 72 лет. Все страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем организма. Всего с начала пандемии ковид унес жизни 9129 жителей дона, - рассказали в правительстве.

В стационаре сейчас получают лечение 3357 человек. Среди них 35 — в тяжелом состоянии и подключены к аппарату ИВЛ. 291 человек — на неинвазивной ИВЛ.

Напомним, сегодня зафиксировано 652 новых случая коронавируса на Дону, а выздоровели 756 человек.

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