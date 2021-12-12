В Ростовской области военного осудили за взятку в 200 тысяч

За взятку в 200 тысяч осужденный выплатит штраф в 2,5 раза больше Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области Новочеркасский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему, которого поймали на даче взятки. Об этом говорится на сайте суда.

- Было установлено, что, желая поступить на курсы по подготовке младших офицеров для получения офицерского звания, он решил через посредников дать взятку в размере 200 000 рублей должностному лицу за содействие в получении направления на курсы, - рассказали в суде.

По материалам суда, получивший взятку обещал помочь, но когда сам оказался под следствием, раскрыл имена всех фигурантов дела.

В отношении военного, который дал взятку, возбудили уголовное дело, и тот признал вину. Суд принял решение оштрафовать мужчину на 500 тысяч рублей, а звания не лишать.

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