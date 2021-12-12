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Общество12 декабря 2021 14:48

Цены на мясо в Ростовской области выросли за год на 22%

На втором месте по темпам роста — овощи и фрукты
ТИХОНОВА Татьяна
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Больнее всего по кошельку дончан ударили цены на мясо

Больнее всего по кошельку дончан ударили цены на мясо

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Насколько подорожали продукты в Ростовской области, подсчитали в Ростовстате. В ведомстве сообщают, что в декабре 2021 года по сравнению с прошлым декабрем цены на мясо подскочили на 22%.

Второй результат по росту цен показывают овощи и фрукты — подорожали за год на 14%. Далее идут макаронные изделия, рыба и морепродукты — стали дороже на 10%.

Хлеб и хлебобулочные изделия подорожали как на дрожжах — на 7%, а вместе с ними прибавила на столько же в цене и молочная продукция. Другие продукты прибавили в цене не так много, например, подсолнечное масло — 3%.

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