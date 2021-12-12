Фото новых негласных защитников Ростова появились в сети

Новые стражи Ростова пока охраняют спокойный сон жильцов хрущевки и порядок во дворе. Фото: группа "Это Ростов" ВКонтакте

У Ростова-на-Дону теперь новые защитники. Фотографии стражей опубликовали местные жители в паблике "Это Ростов" ВКонтакте. На снимке видно, что посреди клумбы в уютном дворике жилой пятиэтажки занял свое место рыцарь в доспехах. Взгляд его направлен в сторону от дома, чтобы отследить потенциального врага на подходе. А что во дворе нельзя плохо себя вести - распивать спиртное, ругаться матом и мусорить - понятно по сжатой в его руках секире. В другой клумбе, возле детской игровой зоны стоит еще более серьезный воин - он тяжело опирается на двуручный меч. Некоторых ростовчан грозные стражи привели в восторг, другие же восприняли средневекового рыцаря с юмором.

- Скоро украдут и на металлолом сдадут, - переживает один из комментаторов.

- А если Волан-де-Морт на Ростов нападет, кто будет читать заклинание, - смеется фанат серии про Гарри Поттера, надеясь, что рыцаря можно будет оживить, как в книге.

- Главное - молчаливый! - подметила главный плюс "охранника" читательница.

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