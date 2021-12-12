Пара из Ростова стала "Прорывом года" в "Тиктоке"

Мария и Роберт вместе уже шесть лет. Фото: из официального аккаунта Марии и Роберта в "Инстаграме"

В соцсети "Тикток" назвали "Прорывом года" - 2021 блог ростовской пары - 21-летней Марии и 23-летнего Роберта. Ранее ребята в интервью "КП - Ростов-на-Дону" рассказали, что завели блог в этой соцсети девять месяцев назад, а сейчас у них уже пять миллионов подписчиков. - Мы снимаем видео о наших отношениях, - Мария объясняет их секрет успеха искренностью. - Людям нравится, что это – настоящее, а не вылизанный глянцевый контент.

Пара вместе уже шесть лет, еще со школы. Недавно ребята перебрались в Москву, оставили работу визажистом и курьером и полностью занялись блогом. Говорят, что дохода от рекламных контрактов хватает для "достойной жизни"

— Хватает на аренду квартиры, одежду, бензин, а еще — чтобы вкусно поесть и весело отдохнуть. По возможности, помогаем родителям, — рассказал Роберт.

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Вчерашние курьер и визажист уверены, что вылизанным глянцевым контентом в ТикТоке и Инстаграме уже никого не удивить (подробнее)