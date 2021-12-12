В Ростовской области трое пострадали при столкновении "Девяносто девятой" со столбом

Помощь медиков понадобилась водителю и двум пассажирам Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области три человека пострадали в аварии при столкновении "Девяносто девятой" со столбом. ДТП произошло в Волгодонске. Об этом сообщает отдел пропаганды Управления ГИБДД по Ростовской области.

- В 13.00 в полицию поступило сообщение о том, что на Жуковском шоссе, 54-летний водитель за рулем "ВАЗ-21099", по предварительным данным, не справился с управлением автомобилем, из-за чего машина наехала на бордюр и врезалась в опору линий электропередач, - уточнили в ведомстве.

В аварии пострадали три человека - водитель и два его пассажира.

По факту ДТП проводится проверка. Правоохранительные органы выяснят все обстоятельства случившегося.

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