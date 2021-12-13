Пробки в Ростове-на-Дону на утро 13 декабря: по городу пятибалльные пробки

Утренние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на утро 13 декабря зарегистрированы в нескольких районах. "КП-Ростов" оценила ситуацию на дорогах в данный момент.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", пробки образовались практически во всех районах города. На Западном заторами скованы улицы Таганрогская, Малиновского, Доватора, Еременко, Всесоюзная, Портовая, Международная, Мадояна, Интернациональная, 1-я Краснодарская и проспект Стачки.

В центре водители вынуждены стоять на улице Красноармейской, улице Варфоломеева, улице Футбольной, улице Нансена, улице Шеболдаева, улице Цезаря Куникова, переулке Ашхабадском, переулке Оренбургском, проспекте Михаила Нагибина, проспекте Ленина. Мелкие заторы постепенно собираются и на прилегающих к ним улицах.

В микрорайоне Военвед намертво стоят улицы Вавилова, 56-й Армии, Особенная, Зрелищная, Тарновского-Терлецкого.

На Северном пробки скапливаются на улицах Орбитальная, Обсерваторная, Беляева, Нариманова, переулке Бориславском.

На Чкаловском с трудом можно проехать по улицам Виталия Ходоша, Алябьева, Шостаковича, Каскадная, Вятская, Киргизская, 50-летия Ростсельмаша, Менжинского, 14-я Линия, 1-й Конной Армии, проспекту 40-летия Победы.

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