В Ростове запланировали ямочный ремонт на 2,5 миллиона рублей

В Ростове запланировали новый ямочный ремонт Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ростовские власти запланировали провести очередной ямочный ремонт дорог. На эти нужды планируется потратить более 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен городской дирекцией по строительству объектов транспортной инфраструктуры. Все желающие принять в нем участие могут подать свои заявки до 21 декабря. Затем комиссия определит победителя, которому необходимо будет заняться залатыванием ям на проезжих частях, а затем и на тротуарах.

Финансирование работ будет осуществляться из средств городского бюджета. А приступить к ним необходимо с момента заключения контракта и окончить их выполнение к 15 апреля предстоящего года.

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