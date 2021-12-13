Вакцинация Moderna и Pfizer обойдется жителям Ростовской области в 80 тысяч рублей

Путешествия с вакцинацией пока привлекают только около 15% туристов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вакцинный тур за препаратами Moderna и Pfizer обойдется жителям Ростовской области около 80 тысяч рублей. Такие деньги потребуются для поездки в Сербию, эту страну обычно выбирают из-за безвизового въезда, рассказал в эфире «Дон-ТР» гендиректор сети турагентств Алексан Мкртчян.

- Сербия - безвизовая страна для россиян, страна недорогая. Там охотно вакцинируют и Moderna, и Pfizer. Самый дешевый тур - 40 тысяч рублей на поездку и через две недели нужны будут вторые 40 тысяч, то есть 80 тысяч рублей достаточно, - пояснил Алексан Мкртчян.

При этом самостоятельно привиться за границей сегодня нельзя, эта услуга входит туры. Кроме Сербии, едут в Венгрию, Грецию, Хорватию, Черногорию и Албанию. Путешествия с вакцинацией пока привлекают только около 15% туристов.

Тем временем, по состоянию на 12 декабря, отечественными препаратами в Ростовской области полностью привились уже 1858,72 тысячи человек.

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