654 заболевших COVID-19 выявили в Ростовской области к утру 13 декабря

В лабораториях за сутки исследовали 13449 тестов на коронавирус Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области за сутки подтвердили 654 новых случая COVID-19. Это значит, что теперь число инфицированных и перенесших вирус с начала пандемии увеличилось до 184019 человек. Такую информацию сегодня, 13 декабря, опубликовали на сайте донского правительства.

Коронавирус ежедневно выявляют во всех или почти во всех территориях региона. За последние сутки заболевших выявили в 53 городах и районах. Больше всего случаев в Ростове - 184, на втором месте Таганрог - 40, Шахты - 35, Волгодонск - 30, Новочеркасск - 22, Неклиновский район - 18, по 17 - в Азовском и Аксайском районах. Меньше всего положительных тестов - по 1 - в городе Зверево и Ремонтненском районе.

За регистрировали еще 26 умерших пациентов: 14 женщин от 47 до 83 лет и 12 мужчин от 53 до 83 лет. У них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Всего жертвами COVID-19 с начала пандемии стали уже 9155 жителей Дона.

В больницах сейчас лечат 3335 человек, 40 из них в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ, еще 284 на неинвазивной ИВЛ.

В лабораториях за сутки исследовали 13449 тестов на коронавирус. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тысяч населения – 340,447.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Рекордное количество выздоровевших от COVID-19 зарегистрировали на Дону

Показатели за прошедшие два дня оказались лучше, чем в ноябре и в начале декабря (подробности)