В Ростовской области умерли еще 26 человек, лечившихся от COVID-19

В больницах находятся 3335 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области к утру 13 декабря подтвердили смерть еще 26 человек, болевших COVID-19. Об этом сообщает сайт донского правительства.

Скончались 14 женщин от 47 до 83 лет и 12 мужчин от 53 до 83 лет. У них были хронические заболевания. Всего с начала пандемии не смогли спасти уже 9155 жителей Дона.

В больницах к этому моменту находятся 3335 человек, 40 из них в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ. Кроме того, новых заболевших продолжают выявлять каждый день. Так, например, только за прошедшие 24 часа зарегистрировали 654 случая.

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