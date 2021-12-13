На Дону в подпольной нарколабаратории нашли 16 килограммов наркотиков

В подпольной нарколаборатории нашли 16 килограммов запрещенного вещества. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области

В Ростовской области полицейские задержали мужчину, подозреваемого в организации крупного наркобизнеса, сообщает донской главк. Как рассказали в ведомстве, 41-летний дончанин снял жилье в одном из хуторов Аксайского района и создал там лабораторию, в которой делал и хранил запрещенные вещества.

- Полицейские провели обыски в лаборатории и по месту жительства задержанного. В результате оперативных мероприятий изъяли контейнеры с наркотиками, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Общая масса наркотиков составила около 16 килограммов. Также оперативники изъяли лабораторное оборудование, обеспечивающее весь цикл производства.

Как выяснилось, наркотики подозреваемый планировал продавать через Интернет.

- В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Подозреваемого взяли под стражу. Если суд признает его вину, он может сесть в тюрьму на срок от пятнадцати до двадцати лет.

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