В Геленджике появятся новые современные остановки

Фото: Telegram.

Замену первых четырёх остановочных пунктов начали в курортном городе в минувшую субботу. Конструкции остановок устарели и портят вид Геленджика.

Две старые остановки уберут в районе городской больницы, еще одну - напротив Кубанского университета. Демонтируют также остановку «Автостанция» на улице Ленина. На их месте обустроят современные остановочные пункты.

Фото: Telegram.

Павильоны с точками доступа к бесплатной сети Wi-Fi и USB-портами для зарядки гаджетов на остановках тоже постепенно заменят на новые.

Работа в этом направлении продолжится и в следующем году.