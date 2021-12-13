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Происшествия13 декабря 2021 10:00

Три человека чудом выжили в серьезной аварии на трассе Волгодонск - Зимовники

Травмы получили взрослый водитель, а также 17-летний юноша и девушка 19 лет
Ангелина СКИБА
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Легковушка «ВАЗ-21099» столкнулась с «КамАЗом». Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Легковушка «ВАЗ-21099» столкнулась с «КамАЗом». Фото: отдел пропаганды УГИБДД

На донской трассе Волгодонск - Зимовники в серьезном ДТП чудом выжили три человека: 56-летний водитель и его пассажиры - 17-летний юноша и девушка 19 лет. Однако все они с травмами попали в больницу. Об этом сегодня, 13 декабря, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Сама авария произошла прошедшей ночью, около 23.50. Предварительно, водитель «ВАЗ-21099» на выезде из города не уступил дорогу «КамАЗу», и машины столкнулись. Судя по фото с места дорожного ЧП, легковушка получила внушительные повреждения, особенно с левой стороны.

- Пострадали все, кто был в «ВАЗе». Сейчас по этому факту еще проводят проверку. Водители должны строго соблюдать ПДД. Во время маневров нужно быть предельно внимательными и осторожными, - подчеркнули в УГИБДД.

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