Донские медики работали вместе с коллегами из Узбекистана
Фото: Иван ВИСЛОВ
Шесть успешных операций с помощью нового 3D-оборудования провели в Таганроге. Медики помогли пациентам со сложными нарушениями ритма сердца, сообщили местные власти.
Известно, что для лечения использовали специальную навигационную систему, которая помогает точно обнаруживать места патологий.
Технику опробовали Георгий Чудинов - заместитель главврача по сосудистому центру, а также Сергей Сергеенко - специалист из таганрогской БСМП. Донские медики работали вместе с коллегами из Узбекистана.
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