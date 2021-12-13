В калмыцких степях запланировали поселить дроф

В Калмыкии запланировали поселить дрофу. Фото: аккаунт Бату Хасикова в Инстаграм
В Республику Калмыкия прибыли представители Международного фонда охраны дрофы. Об этом сообщил глава региона Бату Хасиков в своем аккаунте в соцсети Инстаграм.
По итогам встречи стало известно, что калмыцкие степи очень хорошо подходят для проживания в них дрофы. В природе эта птица обычно обитает в пустынях или полупустынях.
- Для Калмыкии это особенно значимо, мы стремимся превратить наш регион в популярную точку для экологического туризма и у нас может быть создан Центр по разведению дрофы, - написал Бату Хасиков.
Глава региона уверен, что поселение этой птицы в местных степях окажет очень хорошее влияние на экологию. Это будет своеобразной заботой не только о природе республики, но и всей страны.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На Дону развивают экологический туризм.
Выставка фотографий, на которых запечатлены события, связанные с историей.