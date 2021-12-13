Cильный ветер в Ростове опрокинул новогодние деревья

Никто из прохожих не пострадал. Фото: arhiv_photo_video

В Ростове 13 декабря сильный ветер опрокинул два новогодних арт-объекта. Судя по фото, которое в сети опубликовал очевидец, под порывами рухнули светодиодные деревья. Все произошло в районе Театральной площади.

- С нашими степными ветрами конструкции нужно привинчивать к земле, - подписал автор поста.

Ростовчанин добавил, что игры стихии наблюдал в первой половине дня. Никто из прохожих не пострадал.

О непогоде накануне предупреждали спасатели. Ветер до 20 м/с должен сохраниться до вечера. В такую погоду нужно держаться подальше от деревьев, рекламных щитов и любых других слабоукрепленных конструкций.

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