В Ростове около нескольких предприятий обнаружили загрязнение воздуха

В воздухе нашли сероводород, этилбензол, метанол и оксид углерода Фото: Алексей БУЛАТОВ

В северо-западном районе Ростова около нескольких предприятий обнаружили загрязнение воздуха. Концентрации веществ превышали все допустимые нормы. Об этом на своей странице в Instagram рассказал глава управления Росприроднадзора Алексей Кузьмин.

- Мы реагируем. В отношении трех организаций ведутся проверки. Материалы еще по трем нарушителям отправили в Минприроды Ростовской области. На два предприятия будут приезжать с внеплановыми проверками, - написал Алексей Кузьмин.

Глава управления добавил, что в воздухе нашли высокую концентрацию 10 веществ, от сероводорода и этилбензола до бутанола, метанола и оксида углерода. Всего передвижная лаборатория искала 26 веществ.

Пробы отобрали рядом с 13 предприятиями. Всего провели 1560 измерений в 60 точках. Замеры промышленных выбросов выполняли по вечерам и ночью. Все результаты перепроверили 26 ноября и 1 декабря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

311 тысяч тонн выбросов попало в атмосферный воздух в Ростовской области

Высокую концентрацию примесей обнаружили в Ростове и Новочеркасске (подробности)