В Калмыкии двухэтапную вакцинацию от COVID-19 прошли более 128 тысяч жителей

Калмыкия оказались среди лидеров российских регионов по темпам вакцинации Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Калмыкии полностью вакцинировались уже более 128 тысяч местных жителей. Об этом сообщил глава региона Бату Хасиков в своем акаунте в соцсети Инстаграм.

- Такой процент вакцинированных существенно поможет нам сдержать распространение COVID-19. Сейчас ситуация в республике стабильная. Но для формирования коллективного иммунитета должно привиться более 164 тысяч человек взрослого населения. И мы постепенно приближаемся к этой отметке, - заявил Хасиков.

Надо отметить, что сейчас регион находится в списке лидеров по темпам проведения вакцинации. Вакцины здесь достаточное количество. И ежедневно сделать спасительный укол приходят от 700 до 900 жителей Калмыкии, и большая часть из них - представители старшего поколения.

В настоящее время в регионе попадают в госпитали и реанимации только те, кто не прошел процедуру вакцинации, ведь прививка помогает избежать тяжелого течения болезни.

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В настоящее время привито более 30 тысяч человек.