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Общество13 декабря 2021 13:36

В Калмыкии за сутки подхватили коронавирус еще 15 местных жителей

В инфекционных госпиталях проходят лечение 250 пациентов
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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В Калмыкии коронавирусом заразились еще 15 человек

В Калмыкии коронавирусом заразились еще 15 человек

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Республике Калмыкия за минувшие сутки выявили еще 15 зараженных ковидом местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Так, с начала пандемии опасным вирусом заболели 33 723 жителя республики. В настоящее время лечение в инфекционных госпиталях региона проходят 250 пациентов. В тяжелом состоянии находятся 18 человек, десть из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

С начала пандемии в Калмыкии насчитывается 710 жертв коронавируса, за последние сутки скончались два человека.

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У восьми жителей Калмыкии за сутки выявили коронавирус.

Выздороветь удалось одиннадцати заболевшим.