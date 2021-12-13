На рекультивацию главной свалки Ростова потребуется около 3 млрд рублей

Эксплуатацию полигона прекратили в 2019 году. Фото: страница в Instagram Алексея Логвиненко

Госэкспертиза одобрила проект рекультивации свалки, которая находится в северо-западной промзоне Ростова. Теперь город может претендовать на федеральное финансирование, сообщил сити-менеджер Алексей Логвинеко.

- Уже подготовили заявку в Минприроды России. Всего предстоит рекультивировать 58 га территории и захоронить почти 8,5 млн тонн отходов. Стоимость проекта оценивается в 3,1 млрд руб. Работы займут 3 года, - рассказал Алексей Логвиненко.

Глава администрации добавил, что мероприятия по ликвидации объекта внесли в нацпроект «Экология» и региональную программу «Чистая страна».

- Нам предстоит приложить максимум усилий, чтобы убрать этот «нарыв» с «тела» донской столицы. Исследования показали, что реальные объемы отходов оказались в четыре раза больше, чем изначально предполагалось. Но зато после рекультивации у нас высвободится огромная территория, которую можно будет превратить в зону отдыха, - добавил Алексей Логвиненко.

Полигон возник в 1997 году, а его эксплуатацию прекратили в 2019 году. Однако проблема никуда не исчезла. Мусор все еще находится на площадке и периодически горит, люди жалуются на неприятный запах.

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