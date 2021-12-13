В Калмыцком госуниверситете создадут 50 целевых мест

В Калмыцком госуниверситете появятся 50 целевых мест для медиков. Фото: аккаунт Бату Хасикова в Инстаграм

В Калмыцком государственном университете имени Городовикова недавно открылся медицинский факультет, на котором будут созданы 50 целевых мест. Об этом написал в своем аккаунте в соцсети Инстаграм глава региона Бату Хасиков

Здесь абитуриенты на бюджетной основе смогут изучать педиатрию и лечебное дело. Без работы молодые специалисты тоже не останутся - им гарантированно помогут с трудоустройством.

- Молодые квалифицированные специалисты – залог успешного будущего Калмыкии. Мы заинтересованы в том, чтобы дефицит рабочих кадров восполнялся, и наша общая задача – привлечь больше специалистов в медицинские учреждения республики, - отметил Бату Хасиков.

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