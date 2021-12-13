Главу администрации Волгодонска осудили за склонение к превышению полномочий

Вину чиновника доказали на судебных слушаниях Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области глава администрации Волгодонска получил 2 года условно за то, что склонил директора департамента строительства к превышению полномочий. Об этом сегодня, 13 декабря, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

- Приговором суда назначено 2 лет условно. Также чиновника на 2 года лишили права занимать должности в органах госвласти и местного самоуправления, - прокомментировали в ведомстве.

Известно, что в 2017 году сити-менеджер уговорил руководителя департамента подписать акты о приемке трех дорог, которые не привели в порядок. В итоге бюджет понес значительные убытки.

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