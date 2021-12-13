В Калмыкии утвердили дату встречи Нового года и начала зимы

В Калмыкии отметят праздник Зул
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Республике Калмыкии установили дату встречи Нового года и начала зимы. В этот день горожане будут отмечать национальный праздник Зул. Дата его празднования назначена на 29 декабря, этот день официально объявлен в республике выходным.
- Объявить 29 декабря 2021 года Днем национального праздника «Зул», - говорится в тексте указа за подписью главы региона Бату Хасикова.
Также президент республики отметил, что Зул - это большой и важный праздник для всего калмыцкого народа.
- Мы бережно храним традиции, заложенные предками, и празднование национальных праздников несёт в себе огромную культурную и духовную ценность для нашего народа, - отметил в соцсети Хасиков.
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