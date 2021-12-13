Сотрудников ЮТУ и стройкомбинат наказали за соглашение на 253 млн рублей

Подозреваемые нарушили закон о защите конкуренции Фото: Алексей БУЛАТОВ

Должностные лица Южного таможенного управления и комбинат строительных материалов из Ростовской области не смогли обжаловать наказание в Арбитражном суде Москвы. Инстанция поддержала прежнее решение антимонопольного ведомства. Об этом стало известно сегодня, 13 декабря.

- Представителей таможенного управления привлекли по уголовной статье за мошенничество в особо крупном размере, а компанию оштрафовали на 14 млн рублей, - сообщили в Федеральной антимонопольной службе.

По данным ФАС, участники дела нарушили закон о защите конкуренции на торгах по закупке здания. Сотрудники таможни специально выдвинули непомерный ряд требований, по которым многие желающие просто не подходили. В свою очередь в стройкомпании знали об этом и смогли подготовить свое здание вовремя. Начальная цена торгов составляла 253,4 млн рублей.

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