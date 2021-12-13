Ростовской области этой зимой грозит нашествие мышей

Грызуны и другие вредители могут угрожать будущему урожаю Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Нашествие мышей грозит Ростовской области зимой 2021-20222. Это несет серьезную опасность для будущего урожая, предупреждают специалисты Россельхозцентра по региону.

- Данные мониторинга сельхозугодий и посевов озимых культур указывают, что аграриям следует обратить внимание на благоприятные для размножения вредителей сельхозкультур условия теплой осени. Прежде всего опасность представляют мышевидные грызуны.

Так, с начала сентября в области обследовано 487 тысяч гектаров, и на 27 тысячах га выявлены мышевидные грызуны. В среднем встречается по жилых 6 нор на гектар, а в Заветинском районе их больше всего — на участке в 50 гектаров на каждом гектаре встречается по 99 нор.

На 0,3 тысячи га превышен экономический порог вредоносности — есть реальная угроза урожаю, поэтому эти площади обработаны против грызунов.

И несмотря на то, что сейчас в полях мышей сравнительно мало, мониторинг надо продолжать, учитывая благоприятную для их развитие осень.

Кроме того, в Россельхознадзоре уточнили, что в этом году теплые с осадками дни ноября и декабря провоцируют развитие и других вредителей для озимых культур — это хлебная жужелица, зимний зерновой клещ, корневые гнили. Последние могут привести к потере до 40% урожая пшеницы.

Также погодные условия способствуют развитию мучнистой росы и септориоза. Больше всего хлебной жужелицы и зимнего зернового клеща выявили в Сальском, Дубовском и Зимовниковском районах — на юге и юго-востоке области.

Сейчас против этих вредителей обработано уже 14,6 тысячи гектаров посевов.

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