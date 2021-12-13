В Ростове под суд отправится владелец сгоревшего ларька с шаурмой

В Ростове осудят владельца ларька с шаурмой, при взрыве которого погибли три человека Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Генпрокуратура РФ утвердила обвинение по делу в отношении владельца сгоревшего в Ростове ларька с шаурмой. Мужчина обвиняется в несоблюдении мер безопасности и нарушении правил охраны труда. Об этом сообщила прокурор ГУ Генпрокуратуры РФ по СКФО и ЮФО Елена Усачева.

Следователи выяснили, что в Ростове-на-Дону житель Армении открыл ларек, где производил и продавал шаурму. В качестве поваров он нанял официально не трудоустроенных иностранных граждан, которые не проходили надлежащее обучение.

Кроме того владелец нарушил требования к хранению газовых баллонов, что впоследствии привело к их взрыву. В результате двое работников – поваров получили сильные ожоги, от которых позже скончались. А также, ожоги получили и двое посетителей заведения, одного из которых тоже спасти не удалось.

- Уголовное дело будет направлено в Советский районный суд Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу, - говорится в тексте сообщения.

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В результате взрыва погибли три человека.