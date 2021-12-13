Ростовская АЭС – лидер по вакцинации от коронавируса в донском регионе

Фото: Ростовская АЭС

Привито – свыше 3 тысяч работников. Столь высокие показатели вакцинации позволили Ростовской АЭС войти в четвёрку предприятий-лидеров в регионе по коллективному иммунитету, наряду с Атоммашем, Роствертолом и НВЭЗ.

Кампания по вакцинации работников Ростовской АЭС от новой коронавирусной инфекции двухкомпонентной вакциной «Спутник-V» началась в декабре 2020 года. Первыми прошли вакцинацию руководство атомной станции и оперативный персонал блочных щитов управления. Массовая вакцинация других категорий работников станции стартовала в январе-феврале 2021 года.

Помимо вакцинации, на станции с июля организована работа по ревакцинации работников, которые сделали прививку полгода назад. На сегодняшний день повторную вакцинацию прошли более 1500 сотрудников.

Также Ростовская АЭС оказывает содействие родственникам и членам семей работников. Они получают возможность сделать прививку или ревакцинироваться не только городских медучреждениях, но и на базе МСЧ №5 ФМБА России. Так поступили уже 2325 человек, что позволило разгрузить пункты вакцинации Волгодонска.