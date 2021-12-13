Ростовская мэрия выдвинула Бебури Месхи на должность главы Октябрьского района

Бебури Месхи может занять пост главы администрации Октябрьского района. Фото: Инстаграм администрации Октябрьского района

В донской столице городская мэрия выдвинула на должность главы Октябрьского района 25-летнего сына ректора ДГТУ Бесариона Месхи Бебури Месхи. Об этом сообщается в документах, опубликованных на сайте городской администрации. До этого Месхи занимал должность исполняющего обязанности главы района.

В ближайшее время его кандидатуру рассмотрят на заседании городской думы. Оно состоится 21 декабря. Сам Месхи находился в должности исполняющего обязанности с августа нынешнего года. Он занял это место после того, как предыдущий руководитель ушел на пенсию.

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