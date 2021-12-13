В Ростове до 30 июля ограничат проезд по проспекту Ленина

В Ростове ограничат движение на проспекте Ленина
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В донской столице ограничат движение на проспекте Ленина. Об этом сообщил городской департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения.
Ограничения будут действовать с 29 декабря 2021 года по 30 июля 2022 года. Причиной ввода ограничений послужит строительство жилого комплекса вблизи переулка Ашхабадского.
Все это время автомобилистам предстоит искать альтернативные пути и простаивать в длинных пробках.
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Неудобства продлятся со 2 ноября по 15 декабря.