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Общество13 декабря 2021 17:11

В Ростове до 30 июля ограничат проезд по проспекту Ленина

Причиной ограничений станет строительство ЖК в переулке Ашхабадском
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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В Ростове ограничат движение на проспекте Ленина

В Ростове ограничат движение на проспекте Ленина

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В донской столице ограничат движение на проспекте Ленина. Об этом сообщил городской департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения.

Ограничения будут действовать с 29 декабря 2021 года по 30 июля 2022 года. Причиной ввода ограничений послужит строительство жилого комплекса вблизи переулка Ашхабадского.

Все это время автомобилистам предстоит искать альтернативные пути и простаивать в длинных пробках.

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Неудобства продлятся со 2 ноября по 15 декабря.